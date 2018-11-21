Samandağ'ın Sokakları Yeşilleniyor

Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla cadde sokaklar yeşillendi.
Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi ile çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Samandağımızı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için ilçe genelinde yaptığımız yeşillendirme çalışmasına Cumhuriyet Caddesi
'nden başladık ve ilçe genelinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yerleştirilen ağaçlar Samandağlılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Samandağlı esnaf da ağaçları sulayarak saksılarına çiçekler ekti. - HATAY
Cumhuriyet Caddesi,Hatay,Samandağ
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:45