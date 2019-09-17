Haberler » Güncel » Haber

Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

17.09.2019 17:16Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Hatay Valiliği tarafından çevre düzenlemesi ve sahil iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan projenin onaylanması üzerine, kaçak iş yeri ve evlerin yıkımına başlandı.
Samandağ Belediyesine ait iş makineleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbiriyle, kıyı kenar çizgisinin 50 metre içinde kalan kısımlarda çalışma yaptı.
Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Samandağ, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:08 Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı
21:08 UCM'den Afganistan soruşturması talebinin reddinin temyize götürülmesine izin
21:07 Bursa'da orman yangını (2)
21:06 İtalya 90 düzensiz göçmeni denizden kurtardı
21:06 Çorum'da hırsızlık anı kamerada
21:06 Afrin'de çocuklar için 'yaza veda' şenliği
21:05 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama