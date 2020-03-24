Samandağ zabıtası yaşlıların yardımına koşuyor

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Salgını önlemek adına dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Samandağ Kaymakamlığı tarafından"Vefa Destek Grubu" kuruldu. Bu kapsamda Samandağ Belediyesi Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşları ihtiyaçlarını gidermek üzere evinden alarak ilgili kurumlara götürüyor, işlerini çözerek tekrar geri getiriyorlar veya vatandaşların alışveriş gibi talepleri karşılanarak ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bir kez daha evden çıkmamaları ile ilgili uyarılarda bulunarak "Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde ihtiyaç sahibi ve özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın gerek gıda gerekse sağlık konusunda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir birim oluşturuldu. Bu birim kanalıyla bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, vatandaşlarımızın evine kadar gidip bu ihtiyaçların karşılanması konusunda bir hizmet sunuluyor. Bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın, annelerimizin, babalarımızın alınan tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Lütfen çok zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Bu alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyacağına yürekten inanıyor bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler