Samandıra'da Ersun Yanal Sesleri

Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor
mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri
'nin önünde toplandı.
Yaklaşık 50 taraftar teknik direktör Ersun Yanal
lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe
yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.
Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.
Can Bartu Tesisleri,Ersun Yanal,Samandıra
05 Aralık 2018 Çarşamba 00:07