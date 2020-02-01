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Samandıra gişelerde şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi

Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

01.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:17
Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.
Samandıra gişelerde şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samandıra, Güncel

Kaynak: DHA


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