Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbiri için karantina uygulanan köyde hayvanlarının samanı biten çiftçi Emrah Basmakcı'nın ihtiyacı, jandarma tarafından karşılandı.
01.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:41
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbiri için karantina uygulanan köyde hayvanlarının samanı biten çiftçi Emrah Basmakcı'nın ihtiyacı, jandarma tarafından karşılandı.
Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp, hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Basmakcı'nın telefonu üzerine, Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli asker kullandı. Köye jandarma tarafından götürülen samanlar, ücretini ödeyen çiftçi Emrah Basmakcı'ya teslim edildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koyulhisar, Jandarma, Emrah, Güncel