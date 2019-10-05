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Samanlığına komşunun ineği girdi, cinnet getirdi

Samanlığına komşunun ineği girdi, cinnet getirdiERZURUM - Erzurum'da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı.

05.10.2019 00:56
Samanlığına komşunun ineği girdi, cinnet getirdi
ERZURUM - Erzurum'da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı. Cinnet geçiren adamı polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fırat Çoban isimli şahıs akşam evine giderken samanlıktan ses geldiğini gördü. Samanlığa girdiğinde başkasının ineğini gören Çoban mutfaktan aldığı bıçakla Eski Kars Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye girdi. İneğin sahibi olduğunu düşündüğü Süleyman Güven ve Yusuf Güven'i tehdit eden Çoban kahvehaneyi birbirine kattı.
Olay yerine birçok polis ekibi sevk edilirken Fırat Çoban polisin havaya ateş etmesi sonucu güçlükle sakinleştirildi. Horasan Emniyet Müdürü Bülent Yiğit ise bizzat olay yerine giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Yapılan incelemelerin ardından samanlığa giren ineğin Süleyman Güven ve Yusuf Güven'e değil başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
Samanlığına komşunun ineği girdi, cinnet getirdi

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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