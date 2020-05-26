Samanlık yangınında 600 ton saman kül oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 ton saman kül oldu, göğe yükselen alevler çevre ilçelerden de görüldü.

26.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:16
Aydın'ın Germencik ilçesinde samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 ton saman kül oldu, göğe yükselen alevler çevre ilçelerden de görüldü.
Turanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.
Gökyüzünü adeta kızıla boyayan alevler, İncirliova ve Koçarlı ilçesinden de görüldü.
Samanlığın yanından elektrik hattı geçmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi.
Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, henüz yanmayan samanları iş makineleriyle alevlerin arasından çıkartmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar da destek verdi.
Gece 00.30 gibi başlayan ve yaklaşık 9 saatte söndürülebilen yangında 600 tona yakın saman kül oldu. Samanlık yangınında 600 ton saman kül oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, İtfaiye, Aydın, Güncel, Haber

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