13.06.2019 22:21
Haberler»Güncel » Haber

Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, tarım aletlerinin yanı sıra samanlık ve ev kül oldu.
Hisarcık ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde Fatih Dilmaç'a ait samanlıkta, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alev kısa sürede girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrarken, bölgeye Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın ekiplerin 4 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 40 büyükbaş, vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara götürüldü. Samanlığın yanı sıra yangında, traktör, yem karma makinesi, tartı aleti, hayvan yemi ve saman balyaları ile iki katlı ev küle döndü. Yangında yaklaşık 200 bin liralık zarar meydana geldiği öğrenildi.


- Tahya
Kaynak: DHA
Hisarcık, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:12 Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finalleri sona erdi
23:12 Shakira, pembe bikinili videosuyla takipçilerini mest etti!
23:11 (Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
23:11 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı - İSTANBUL
23:11 Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
23:11 Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
23:10 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
23:10 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
23:10 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
23:09 Otobüsün çarptığı yaya öldü
23:09 Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, karı-koca yaralandı
23:07 Anadolu Efes seride öne geçti
23:06 Ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü
23:06 Uluslararası ESOK Rallisi