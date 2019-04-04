Samanlıkta başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu
ISPARTA - Isparta
'nın Gönen
ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişikteki eve sıçrayarak büyüyünce korku dolu anlar yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangına, Gönen ve çevre ilçeler ile Isparta merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhlas Haber Ajansı
Muhabiri'nin edindiği bilgiye göre, yangın bugün saat 18.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Gökhan Avcı
'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede bitişikteki eve de sıçrayarak büyüdü.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Gönen Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre ilçeler ile Isparta Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın söndürme çalışmaları sırasında yanan bölgede bulunan samanların söndürülmesi zaman zaman zor anlar yaşattı.Yangın söndürme çalışmalarının halen daha devam ettiği öğrenildi.
İtfaiye, Isparta, Gönen, 3. Sayfa
Kaynak: İHA