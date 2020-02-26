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Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

26.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:56Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı
'ın ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ahatlı köyü Ellezi Mahallesi'nde Mükerrem D.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığı sararken evin çatısına da ulaştı. Samanlıktan sonra evin çatısının da tutuşması ile ev sakinleri tarafından Çaycuma itfaiyesi aranarak yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın, samanlık ve çatı haricinde başka bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında samanlık ve evin çatısı yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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