Samanlıkta çıkan yangında 100 ton saman yandı - SİVAS

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde çıkan yangında 100 ton saman yandı, traktör ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

02.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:57
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde çıkan yangında 100 ton saman yandı, traktör ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Küçükgüzel köyünde İdris Kaya'ya ait ahırın samanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine köye giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında 100 ton saman, samanlık üzerindeki güneş enerji panelleri ile samanlıkta bulunan traktör ve bazı tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek veriyor. Samanlıkta çıkan yangında 100 ton saman yandı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel, Haber

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