Haberler » 3. Sayfa » Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Haberler

Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'da samanlıkta yüksekten düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

02.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:29Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
'da samanlıkta yüksekten düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaman Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A. (56) adlı kadın, hayvanlara yem vermek için samanlıktan saman almak isterken yüksekten düşerek yaralandı. Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Samsun'dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Fadime A.'yı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - SAMSUN

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
2.03.2020 20:21:10