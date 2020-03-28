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Samanlıktan çıkan yangın 2 katlı evi küle çeviriyordu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve 2 katlı eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:50
Samanlıktan çıkan yangın 2 katlı evi küle çeviriyordu
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve 2 katlı eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.İ. isimli bir vatandaşa ait 2 katlı evin yanında bulunan samanlıkta henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile eve de sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde ve samanlıkta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa

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