Samaritan Filmi

Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor. Yönetmen :
Julius AverySenaryo:
Bragi F. SchutOyuncular:
Sylvester Stallone, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco, Pilou Asbæk, Javon 'Wanna' Walton, Joe Knezevich , Laura PalkaFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
SamaritanYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
11.12.2020 Samaritan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.