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Samaritan Filmi

Samaritan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Samaritan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

20.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:58Samaritan Filmi
Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.


: Julius Avery
Senaryo: Bragi F. Schut
Oyuncular: Sylvester Stallone, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco, Pilou Asbæk, Javon 'Wanna' Walton, Joe Knezevich , Laura Palka
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Samaritan
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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