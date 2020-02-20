Samaritan Filmi

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Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.Julius AveryBragi F. SchutSylvester Stallone, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco, Pilou Asbæk, Javon 'Wanna' Walton, Joe Knezevich , Laura PalkaDramaSamaritanUniversal Pictures2020ABDİngilizceUIP Türkiye11.12.2020