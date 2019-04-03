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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron" operetini bu sanat sezonunda son defa sahneye koyacak.SAMDOB, Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.Zengin müzikal yapıya sahip operetin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini Mikail Iskrov üstleniyor.İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz'a ait.İlk bestesini 6 yaşında yazan ve yıllar geçtikçe "Vals Kralı" olarak anılan Johann Strauss, "Yarasa", "Venedik'te Bir Gece", "Şarap", "Kadınlar ve Şarkı" gibi eserlerinde çoğunlukla Viyana gecelerinin eğlencesini sahneye yansıtır. 16 operet yazan bestecinin bir bale eseri ve birçok valsi bulunmaktadır.Çingene Baron opereti, ailesinden kalan toprakları geri almak için memleketine dönen Barinkay'ın çingenelerin arasına karışıp baron ilan edilmesi, daha sonra savaşa katılarak üstün başarıları nedeniyle "baron" unvanı kazanmasını konu ediniyor.Çingeneler ile beraber yaşayan falcı Czipra, sürgünden dönen Barinkay'ı tanır ve ona çok güzel bir kadınla evleneceğini, ailesinden kalan hazineyi bulacağını söyler.Zamanında Barinkay'ın arazisine el koyan domuz tüccarı Zsupan, Barinkay'ın gelişinden hiç memnun olmamıştır ancak arazileri kaybetmemek adına bu beklenmedik misafirle kızını evlendirmenin yollarını aramaya başlamıştır.Çingenelerle yaşamaya başlayan Barinkay, burada gerçek aşkı Saffi'yi bulur fakat talihsizlikler peşlerini bırakmaz, mutlulukları kısa sürer.Yaşanan olaylara üzülen Barinkay, savaşa gitmeye karar vererek sevdiği kadından uzaklara gider. Operet, birçok sırrın gün yüzüne çıkmasının getirdiği gelişmelerle sonlanır."Çingene Baron" opereti, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.