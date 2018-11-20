20 Kasım 2018 Salı 11:27



20 Kasım 2018 Salı 11:27

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen sezon sahneye konulan "Kanlı Nigar" müzikalini, tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal, İzmir ve Ankara'dan sonra Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde tekrar sahneye konuluyor.Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.Hikayeye göre 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.Müzikal, 22 Kasım Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.