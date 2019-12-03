Haberler » kultur-sanat » SAMDOB 'Kontropera' tematik konseri verecek - Haber

SAMDOB "Kontropera" tematik konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu "Kontropera" tematik konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

03.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:54SAMDOB
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu "Kontropera" tematik konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, farklı müzik türlerinin seslendirileceği konserde arya, türkü ve kontrbas için solo eserlerden seçilen parçalar ilk defa bir arada sunulacak.
Kontrbas, piyano ve şan partilerinin bir arada olduğu konserde birbirinden farklı müzik türleri SAMDOB sanatçılarınca seslendirilecek.

Sopranolar Elif Demir ve Ecem Topçu, kontrbas sanatçısı Almas Baigoshin ve piyanist Melek Gocayeva'nın seslendireceği "Kontropera" konseri tek bölümden oluşacak.
Konserde düzenlemesi Onur Altıparmak'a ait "Çalın davulları" ve düzenlemesi Melek Gocayeva'ya ait "Sarı Gelin" türküleri seslendirilecek.
Tematik konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek.

Samsun, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:27 Düzce televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:27 Görme engelliye kiril alfabesi ile yazılan kuran hediyesi - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:21 Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
16:45 Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 18:34:26