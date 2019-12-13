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SAMDOB sanatçıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.

13.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:16SAMDOB sanatçıları AA'nın
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen SAMDOB sanatçıları, "" ve "" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.
Bale sanatçılarından Anna Gorgiashvili, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", David Khozashvili, haber kategorisinde Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", Damla Güven de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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