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SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "Unutulmaz film müzikleri" ile sahnede olacak.

26.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:36 SAMDOB unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri verecek
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "Unutulmaz film müzikleri" ile sahnede olacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının son etkinliği yeni yıl konserinde, hafızalarda yer etmiş "Cesur Yürek", "Evde Tek Başına", "Siyah Orfe", "Star Wars", "Görevimiz Tehlike", "Tosun Paşa" gibi filmlerin müzikleri ile farklı filmlerde karşımıza çıkan "New York New York", "Myway", "La Vie En Rose" şarkıları, SAMDOB sanatçılarının performanslarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Hakan Kalkan'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, soprano Derya Belevi, mezzo soprano Leyla Ceren Koç ve bariton Şahan Gürkan solist olarak, Bengi Yardımlı da başkemancı olarak yer alacak. Sanatçılara SAMDOB ve çocuk korosu eşlik edecek.
Tek bölümden oluşan "Unutulmaz film müzikleri" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 28 Aralık Cumartesi günü dinlenebilir.

Samsun, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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