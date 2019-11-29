Haberler » Güncel » SAMEK Mutfak Atölyesi'nde el becerileri gelişiyor - Haber

SAMEK Mutfak Atölyesi'nde el becerileri gelişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Mutfak Atölyeleri'nde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

29.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:42SAMEK Mutfak Atölyesi'nde el becerileri gelişiyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Mutfak Atölyeleri'nde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Butik Pasta ve Kurabiye Kursu'nda süsleme teknikleri, hamur kaplama ve figür çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Butik Pasta ve Kurabiye Kursu Eğitmeni Çil, kursiyerlere rengarenk figürler, süsleme teknikleri, hamur kaplama, pandispanya, pastacı kreması, ganaj, şeker hamuru yapımını öğretip yaratıcı fikirlerle pastalara hayat verdiklerini söyledi.
Özel günler için pasta yapımını en ince ayrıntılarıyla öğrettiklerini aktaran Çil, "Aynı zamanda pastane sahipleri de kendilerini geliştirip daha modern pastalar yapmak için SAMEK Butik Pasta ve Kurabiye kursumuza geliyorlar." dedi.
Kursiyer Melek Cengiz, çocuklarına sağlıklı ürünler pişirmenin bir anne olarak en önemli görevi olduğunu ifade ederek, "SAMEK Mutfak Atölyesinde öğrendiğim rengarenk figürlü süslemeli pastalar çocuklarımın da ilgisini çekiyor. En önemlisi el yapımı sağlıklı pasta, kurabiye yapımı öğrenip çocuklarıma sunmaktan çok memnunum." diye konuştu.
Kursiyer Cavide Hacıoğlu da kursta saatlerinin hem verimli hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, "Pasta yapmayı, kaplamayı, süslemeyi seviyorum. Sosyalleşme ortamı oluşmasının yanı sıra yaptığımız ürünlerin satışını yaparak da gelir elde etmiş oluyoruz. Burada daha çok vakit geçirmeyi isterdim." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hümeyra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
16:48 Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
16:48 Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni
16:47 Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi
16:47 Ankara-ceren damar duruşması 24 ocak tarihine ertelendi
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
21:25 Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
29.11.2019 16:48:52