Samet Aybaba Ayrılıyor mu ?

Bursaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba
, son günlerde hakkında çıkan ayrılacağı şeklinde iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
Bursaspor'un son zamanlardaki durumundan yola çıkılarak ortaya atılan "Samet Aybaba Bursaspor'dan ayrılacak" iddiaları üzerine antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çıkan haberlere ben de şaşırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Görevimin başındayım" dedi.
(İHA)
Bursaspor,Samet Aybaba
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:46