Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e Destek Verdi

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlayacak Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, öğle saatlerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Umut Nayir'in performansını değerlendiren Aybaba, "Umut santrfor zaten, onun işi gol atmak. Santrfor her maçta gol atamaz onu öyle bir şeye sokmamak lazım. Bizim çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu maçta görevini yaptı. İnşallah Erzurumspor karşısında da aynı performansı gösterir. Oyuncuları böyle fazla beklentiye sokmak da doğru değil. Ertuğrul cezalı. Onun yerine kadro içerisindeki bir arkadaşı görevlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"ALT LİGDE ÇOK İYİ HAKEMLER VAR"

Türk futbolunun son günlerde gündemi haline gelen Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya süresiz olarak maç verilmemesi hakkında gelen bir soru üzerine görüşlerini paylaşan Aybaba, "Bu bence doğru alınmış bir karar değil. Hakemler hata yapıyor. Siz hatayı hangi formaya göre, hangi renge göre, hangi kulübün yöneticisinin ağırlığına göre planlarsanız haksız bir durum ortaya çıkar. Hakemlerimiz futbolun içerisindeki çok iyi insanlar. Başka hakemlere şans vermek lazım. İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Ben çok maçlar izliyorum. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar. Yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum." dedi.