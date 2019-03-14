Samet Aybaba: Galatasaray'ın Zaaflarından Yararlanıp Kazanmak İstiyoruz

Kaynak: DHA

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "İki haftadır futbol adına çıkıştayız. Çok fazla gol çalışmsaı yapıyoruz, inşallah bu sahaya yansır ve galibiyetle birlikte rahat bir nefes alırız" dedi.Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Takım planlamasını, duruş pozisyonunu iyi ayarlamak lazım, ona çalışıyoruz. Yetenekli oyuncuları var, onlara karşı biraz temas oyununa çalışıyoruz. İki haftadır futbol adına çıkıştayız, hem içeride oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı, hem deplasmandaki MKE Ankaragücü maçları. Bu maçlarda çok pozisyon yakaladık, değerlendirdik de diyelim. Daha iyisini yapmamız lazım. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları yapamayınca, skora çeviremeyince sıkıntı başlıyor, oyuncuların biraz özgüveninde sarsılma başlıyor. Çok fazla gol çalışması yapıyoruz, inşallah bu sahaya yansır ve galibiyetle birlikte daha rahat bir nefes alırız" dedi.TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDUTaraftara da çağrıda bulunan Samet Aybaba, 40 bin taraftarı stadyuma beklediğini söyleyerek, "Sivasspor maçında biliyorsunuz maçı kazandıran taraftarlar oldu. Ondan önceki maçta da sıkıntı yaşamamıza neden olan taraftardı. Demek ki iyi yapınca her şey doğru gidiyor, takımın özgüveni artıyor, oyuncuların iştahı, coşkusu artıyor. Kötü gidince de takım zaten bunu kaldıracak güçte değil, o nedenle biz Sivasspor maçındaki desteği, bize olan güvenlerini, desteklerini bekliyoruz" diye konuştu."GALATASARAY'IN ZAAFLARINDAN YARARLANIP KAZANMAK İSTİYORUZ"Her oyuncudan olduğu gibi Allano Lima'dan da yararlanmak istediklerini kaydeden Aybaba, Galatasaray maçında hangi detayların fark yaratacağı konusuna ilişkin ise "En büyük özelliğimiz takım coşkusu. Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Bunları yaparsanız, bir de girdiğimiz pozisyonlarda oyunun şeklini değiştiremiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, atabilsek ondan sonraki planda o coşkuyu daha da artırabileceğiz. İnşallah bu maçta, o şans faktörü bizden yana olur. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. Galatasaray'ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp zaaflarından da yararlanıp maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."HER TAKIM HER ŞEYİ YAPABİLİR"Ligin durumunu ise Aybaba, "Her an her şey olabilir. Her takım her şeyi yapabilir. Biz şu iki maçta bayağı çıkış yaptık diye düşünüyorum, MKE Ankaragücü maçını kazansaydık puan anlamında da biraz daha rahatlamış olurduk. Biz Galatasaray maçından sonra kolay bir fikstüre giriyoruz, maçlarımız kolaylaşıyor. Rakiplerin maçları zorlaşıyor. Puan puandır, içerideki maçları kazanacaksınız. Her takım ummadığınız yerde ligi bitirebilir" şeklinde değerlendirdi."TAKIM BÜTÜNLÜĞÜMÜZ İYİ, SAHAYA YANSIYOR"Kadrodaki oyuncularla ilgili birkaç mevkide değişiklik yapacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın hazır olanını oynatmaya çalışıyoruz. Bu kadronun içerisindeki oyunculara adil ve adaletli davranmazsanız o zaman bu takım bütünlüğüne zarar verir, o bütünlüğü sağlayamazsınız. Takım bütünlüğümüz iyi, sahaya da yansıyor. Bizim üzüntümüz niye daha önce bu işleri halledemedik, birtakım maçlarda VAR'a ve şanssızlığa takıldık, penaltıları kaçırdık. Biz hala oradayız, keşke onları aşabilseydik şu anda biz daha genç oyunculara öncelik tanıyan, altyapının gücünü ortaya çıkarmaya çalışan bir takım planlaması düşünmüştük. Onu uyguluyorduk, biraz gecikti tabii" dedi."GENÇ OYUNCULAR BEKLENTİLERİME CEVAP VEREMEDİLER"Genç oyuncuların performansını da değerlendiren Aybaba, "Genç oyuncular kaybolmadı tabii ki ama etkili olamadılar. Benim beklentime cevap veremediler maalesef, şimdi onlar tırmalayacaklar yeni sezonda başlayacaklar. Onlar bu işin, planın bir parçasıydı. Onlar hiç etkili olamayınca biz o bölümde biraz etkisiz kaldık. Birkaç tanesinin bazı şeyleri artıracağını düşünüyorduk, olmadı. Artık onları yeniden planlamalarını kendileri yapması lazım. Burada her türlü ortam kendilerini geliştirmeleri için müsait. Sadece performans ile ilgili sorunu aşamadılar" şeklinde konuştu."YUSUF'TAN HİÇ MEMNUN DEĞİLDİM, ŞİMDİ TAKIMIN DEĞİŞİLMEZ OYUNCUSU OLDU"Yusuf Erdoğan'ın iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu söyleyen Aybaba, "Devre arasına kadar Yusuf'tan hiç memnun değildim. Hatta yönetime birkaç kez onun değişimi ile ilgili de talepte bulundum. Devre arası kamp çalışmasında inanılmaz çalıştı. Oyuncu hazırlandı. Sonraki performansı üst üste artınca antrenman ve maçta, takımın değişilmez oyuncusu oldu. Üzerine katması lazım. Yusuf Erdoğan tam hazır mı, üretiyor mu derseniz bana göre eksik şu anda. Daha iyi isim yapabilir" açıklamalarında bulundu.LIMA AFFEDİLDİ, TUNAY VE BARIŞ SAKATÖte yandan Galatasaray maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da Allano Lima, 2 günlük aranın ardından affedildi. Lima takımla birlikte antrenmana çıkmasına karşın, antrenman esnasında dizine aldığı darbe sonucunda hafif sakatlık yaşadı ve tedavi gördü. Lima daha sonra antrenmana devam etti. Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı ise antrenmana katılmadı. Koordinasyon çalışması yapan Bursaspor, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Samet Aybaba'nın açıklamalarıAntrenmandan detaylar