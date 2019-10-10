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Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde

İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Samet Aybaba, Kadir Has Tesisleri'ne geldi.

10.10.2019 18:16Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde
İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Samet Aybaba, Kadir Has Tesisleri'ne geldi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba, resmi sözleşmeye imza atmadı ancak Kayserispor tesislerinde şimdiden kolları sıvadı. Öğle saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ne gelerek başkan Hamdi Elcuman ile görüşen ve planlamasını yapan Aybaba, akşam idmanında da takımın başında olacak. Samet Aybaba ve ekibi, henüz resmi sözleşmeyi imzalamadığı için Kayserispor'un akşam antrenmanı da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

11 Ekim Cuma günü resmi sözleşmeye imza atacak olan Samet Aybaba ve teknik ekibi, sonrasında da basın mensuplarının karşısına çıkacak. - KAYSERİ

Samet Aybaba, Kayserispor, Kadir Has, Spor

Kaynak: İHA

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