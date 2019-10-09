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Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!

Teknik Direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaştığını Instagram hesabından "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazarak duyurdu.

09.10.2019 19:53

Süper Lig'in ilk 7 haftalık dilimini galibiyetsiz noktalayan ve 3 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine Samet Aybaba göreve getirildi. Ankara'da görüşülen ve anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın Kayserispor tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Sarı-kırmızılı kulüp, henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Samet Aybaba, transferi Instagram hesabından duyurdu. Aybaba, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazdı.

İşte o paylaşım:

Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!

İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
FİTİ:eldeki futolcuları satarsan kim gelirse gelsin bu takımı kurtaramaz
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DOGRU YORUM:Ben Bizim Türk Teknik heyetlerini Hic anlamiyorum adamlar futboldan anladiklari Yok insanliktan konusmuyorum. Ben almanyada köklü bir takimda antrönerlik yapiyorum 15-18 yas arasi ve burada türkiyedeki gibi olsaydi 5-8 yil kimse isinin basinda olmazdi. Tr herkez para derdinde basindan sonuna kadar. Yazik emekcilere yazik evine ekmek götürmeye calisana Yazik o formalari alana Yazik.
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MEHMET:kaçıncı samet aybaba dönemi ne başarı sağlamış Kayserispordaki şimdi ne yapacak
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ANKARA:Gezmedikleri takım kalmadı...
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