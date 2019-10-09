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Samet Aybaba o kulüple anlaştığını duyurdu

Teknik Direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu.

09.10.2019 20:00Samet Aybaba o kulüple anlaştığını duyurdu
Teknik Direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig'in ilk 7 haftalık dilimini galibiyetsiz noktalayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine Samet Aybaba göreve getirildi. Ankara'da görüşülen ve anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın Kayserispor tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı kulüp, henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Samet Aybaba transferi duyurdu. Aybaba, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazdı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

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