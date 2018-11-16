16 Kasım 2018, 17:45
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Samet Aybaba: 'Şehre Yakışır Oynamalıyız'

Samet Aybaba:

Samet Aybaba, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aybaba, oyuncuları  Ertuğrul Ersoy, Aytaç Kara ve Okan Kocuk'un A Milli Takım kadrosuna seçilmesinin,  kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Bu durumun keyif verici olduğunu dile getiren Aybaba, "Takımdaki diğer  oyuncuların da bu durum karşısında istek ve şevki artıyor. Yeni keşifler yapmak  zorundayız. Artık yeni bir oluşum var milli takımda. Milli takımın başında kim  olursa olsun, destek vermek zorundayız. İnşallah iyi gider. Bizim oyuncularımız  da orada işini iyi yapar. Hem futbolumuz hem de milli takımımız gelişir." diye  konuştu.
"İlk 10 içerisinde bulunalım istiyoruz"
Aybaba, takım olarak ligde doğru şeyler yaptıklarını ama bunu sonuca  yansıtamadıklarını dile getirdi.
Şikayette bulundukları tek konunun, doğru şeyler yaparken, bunun puana  dönüşmemesi olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:
"Sabah akşam, 'Keşke puana da yansısaydı.' diyoruz. Şimdi çok daha  farklı şeyler konuşuyor olurduk ama bunu geliştirmek zorundayız. İlk 10  içerisinde bulunalım istiyoruz. Bursaspor, savunan, ne yaptığını bilmeyen, bir  kez gidince de gol atıp, 3 puanı alıp, sevinen bir yer olmaz. Onun için, biz puan  anlamında gelişirken, futbol anlamında da gelişmek zorundayız. Büyük bir futbol  şehrine yakışır oynamak zorundayız. Sıkıntılarımızın çoğu buradan kaynaklanıyor.  Çünkü oyuncularımızın bazıları buna yetmiyor. Eğer biz, 'Bir futbol şehrine  yakışan takım olalım.' demeseydik, belki 4-5 puanımız daha olabilirdi.  Bursaspor'un şu an düştüğü yerden çıkışı ancak iyi futbolla olur."
"Futbol adına hep bir şeyleri geliştirmek adına çabalıyoruz"
Samet Aybaba, takım olarak futbollarını geliştirip, daha iyi  oynayarak, pozisyona girerek ve coşkulu olarak üst sıralara çıkacaklarını  vurguladı.
Ligde pozisyona dahi girmeden maç kazanan takımlar olduğunu savunan  Aybaba, şunları söyledi:
"Bu da sadece futboldan zaman çalar. İstikrarlı bir oyun kalitesini  ortaya koymak, buna ayak uydurmak için önce futbol önemli. Benim planladığım şey  bu. İstekli, coşkulu, tek düşüncesi futbol olan bir kadro. Oyuncularımdan bu  konuda çok memnunum. İstediklerimizi  yapıyorlar. Maçlardan sonra, 'Neden  olmadı?' diye tabii ki üzülüyoruz ancak birkaç gün sonra öz eleştirimizi  yaptığımızda, neden olmadığını anlıyoruz. Biz futbol adamıyız. İyi şeyler yapmaya  çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışırken, hatalar da yapabiliyoruz. Önemli olan  çabuk toparlanabilmek. Futbol adına hep bir şeyleri geliştirmek için çabalıyoruz.  Futbolcularımız da sevgiyi, saygıyı, iletişimi gördüğünde, daha keyifli  oynuyorlar."
Konuşmaların ardından TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi,  Samet Aybaba'ya plaket takdim etti.
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