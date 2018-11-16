Samet Aybaba: 'Şehre Yakışır Oynamalıyız'

Bu durumun keyif verici olduğunu dile getiren Aybaba, "Takımdaki diğer oyuncuların da bu durum karşısında istek ve şevki artıyor. Yeni keşifler yapmak zorundayız. Artık yeni bir oluşum var milli takımda. Milli takımın başında kim olursa olsun, destek vermek zorundayız. İnşallah iyi gider. Bizim oyuncularımız da orada işini iyi yapar. Hem futbolumuz hem de milli takımımız gelişir." diye konuştu.

"İlk 10 içerisinde bulunalım istiyoruz"

Aybaba, takım olarak ligde doğru şeyler yaptıklarını ama bunu sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Şikayette bulundukları tek konunun, doğru şeyler yaparken, bunun puana dönüşmemesi olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:

Sabah akşam, 'Keşke puana da yansısaydı.' diyoruz. Şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk ama bunu geliştirmek zorundayız. İlk 10 içerisinde bulunalım istiyoruz. Bursaspor , savunan, ne yaptığını bilmeyen, bir kez gidince de gol atıp, 3 puanı alıp, sevinen bir yer olmaz. Onun için, biz puan anlamında gelişirken, futbol anlamında da gelişmek zorundayız. Büyük bir futbol şehrine yakışır oynamak zorundayız. Sıkıntılarımızın çoğu buradan kaynaklanıyor. Çünkü oyuncularımızın bazıları buna yetmiyor. Eğer biz, 'Bir futbol şehrine yakışan takım olalım.' demeseydik, belki 4-5 puanımız daha olabilirdi. Bursaspor'un şu an düştüğü yerden çıkışı ancak iyi futbolla olur."

Futbol adına hep bir şeyleri geliştirmek adına çabalıyoruz"

Samet Aybaba , takım olarak futbollarını geliştirip, daha iyi oynayarak, pozisyona girerek ve coşkulu olarak üst sıralara çıkacaklarını vurguladı.

Ligde pozisyona dahi girmeden maç kazanan takımlar olduğunu savunan Aybaba, şunları söyledi:

"Bu da sadece futboldan zaman çalar. İstikrarlı bir oyun kalitesini ortaya koymak, buna ayak uydurmak için önce futbol önemli. Benim planladığım şey bu. İstekli, coşkulu, tek düşüncesi futbol olan bir kadro. Oyuncularımdan bu konuda çok memnunum. İstediklerimizi yapıyorlar. Maçlardan sonra, 'Neden olmadı?' diye tabii ki üzülüyoruz ancak birkaç gün sonra öz eleştirimizi yaptığımızda, neden olmadığını anlıyoruz. Biz futbol adamıyız. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışırken, hatalar da yapabiliyoruz. Önemli olan çabuk toparlanabilmek. Futbol adına hep bir şeyleri geliştirmek için çabalıyoruz. Futbolcularımız da sevgiyi, saygıyı, iletişimi gördüğünde, daha keyifli oynuyorlar."