Samet Aybaba: "Sizler Benim Oyuncularım Değilsiniz Dedim"

Bursaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba
, Akhisarspor karşısında 2-0 geriden gelip, karşılaşmayı 4-2 kazanan oyuncularını tebrik etti.
Aybaba, maça kötü bir oyunla başladıklarını, ilk yarıya oyuncularının motive olamadığını, basit goller yediklerini, blok halinde hatalar yapıp, doğru düzgün atak yapamadıklarını aktardı. Genç
oyunculara şans vererek onları kazanmak istediklerini vurgulayan Aybaba, "Onları oynatmaya ve kazanmaya devam edeceğiz. 26. dakikada Umut Nayir girdi ve attığı gollerle oyunun rengini değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Aybaba, devre arasında oyuncularına soyunma odasında bir konuşma yaptığını aktararak, şöyle devam etti: "Oyuncularıma böyle ciddiyetsiz ve isteksiz bir takımın teknik direktörü olmak istemediğimi söyledim. 'Sizler benim oyuncularım değilsiniz. ya ikinci devre çıkar bu işi temizlersiniz ya da bundan sonraki günler bizim için çok kötü geçer. Bundan sonra sizlerle diyaloğa girmek istemiyorum' dedim." İkinci yarıya büyük bir motivasyonla çıktıklarına dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Takımım ikinci yarı inanılmaz bir oyun sergiledi, pozisyon buldu, pas yaptı, orta açtı. İkinci yarı futbol adına her şeyi yaptık. İnanılmaz bir geri dönüş sergiledik, umarım bu futbol bizi daha yukarılar taşır. Şimdi içeride 3 maçımız var onları da kazanıp daha yukarılara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Futbol,Genç,Bursaspor,Samet Aybaba
25 Kasım 2018 Pazar 23:52