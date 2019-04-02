Samet Ergün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR İVRİNDİ belediye başkan adayı olan Samet Ergün isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR İVRİNDİ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Samet Ergün isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR İVRİNDİ adayı Samet Ergün kimdir? BTP BALIKESİR İVRİNDİ adayı Samet Ergün yüzde kaç oy aldı?

Samet Ergün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR İVRİNDİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Samet Ergün İVRİNDİ ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. İVRİNDİ ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Samet Ergün adlı BTP adayı toplamda 90 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR İVRİNDİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.