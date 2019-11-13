Haberler » Spor » Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü - Spor

Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:39Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü
'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Samet Kartal, Belarus, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:28 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
17:27 Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
17:26 Bakan Kasapoğlu: Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak
17:23 Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı...
17:16 Payasspor'da Ferhat Timoçin dönemi
17:15 Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!
16:46 Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor
15:38 A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti
15:18 Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası
12:35 Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:29:47