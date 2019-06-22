22.06.2019 20:32
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Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi

Juventus'un dünyaca ünlü Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi. Kartal, yıldız ismin menajerinden maliyet raporu istedi.

Transfer çalışmalarını belirlediği isimler üzerinden yapan siyah-beyazlılar, ek olarak kulübe menajerler aracılığıyla öneriler futbolcuları da değerlendirmeye alıyor. Bu konuda son olarak Kara Kartal 'a, İtalya Serie A devi Juventus 'un Alman yıldızı Sami Khedira 'nın önerildiği bildirildi.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Juve'yle yol ayrımında bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeşil ışık yakan Beşiktaş Yönetimi'nin, futbolcunun menacerinden maliyet konusunda kendilerini bilgilendirmelerini istediği kaydedildi. Geçen sezon Juventus'ta 17 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen Khedira'nın, kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen aynen geldiği gibi bedelsiz olarak ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.

(Fanatik)

Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi
Juventus , Beşiktaş , Sami Khedira , Spor

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