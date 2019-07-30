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Sami Savatlı, duvarları aydınlatıyor

Tasarım alanındaki çalışmalarını farklı yönlerde göstererek sanatseverlerin ilgisini çeken Sami Savatlı, bu kez duvarları aydınlatıyor.

30.07.2019 17:05 Sami Savatlı, duvarları aydınlatıyor
Tasarım alanındaki çalışmalarını farklı yönlerde göstererek sanatseverlerin ilgisini çeken Sami Savatlı, bu kez duvarları aydınlatıyor.
Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sami Savatlı, geleneksel cam altı tekniği ve altın varak kullanarak tasarladığı aplikleriyle aydınlatma dünyasını aydınlatıyor.
Tamamı el işçiliğiyle Türkiye'de üretilen aplikler, farklı tonların ve dokuların hakim olduğu altın ve tonlarını içeriyor.
Tasarladığı avizelerin bir parçası gibi olan ve onu bütünleyen aplik tasarımları, Savatlı'nın Maçka'daki galerisinde resimlerinin ve diğer sanat çalışmalarının yanında sergileniyor.
Tablolarıyla kurduğu ilişkiyi aydınlatma ve mobilya tasarımlarında da kurmayı başaran Sami Savatlı, yolu Maçka'dan geçen sanatseverlerin dikkatini çekiyor.
Savatlı Mimarlık olarak, İstanbul'un bilinen pek çok mekanında imzası olan Sami Savatlı, bünyesinde çalışan genç ve yenilikçi bir ekiple Türkiye dışında, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde de projeleri ve tasarımlarıyla iz bırakmaya devam ediyor.

Türkiye, Maçka, Ekonomi

Kaynak: AA

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