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Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant hayatını kaybetti

Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant yaşamını yitirdi.

27.07.2019 21:43 Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant hayatını kaybetti
Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant yaşamını yitirdi.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'dan yapılan açıklamada, Uluant'ın vefatı, "Vakfımızın kurucularından Samiha Ayverdi'nin kızı, Zeynep ve Sinan Uluant ile Gülşah ve Tarık Akçal'ın annesi Nadide Uluant, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyuruldu.
Uluant'ın cenazesi, yarın öğle vakti Merkezefendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkezefendi Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Samiha Ayverdi, Merkezefendi, Güncel

Kaynak: AA

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