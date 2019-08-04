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Şamil Çinaz, takımla çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, ile yeniden anlaşma sağlayan ve 1 yıllık sözleşme imzalayan Şamil Çinaz takımla birlikte çalışmalara başladı.

04.08.2019 09:16 Şamil Çinaz, takımla çalışmalara başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, ile yeniden anlaşma sağlayan ve 1 yıllık sözleşme imzalayan Şamil Çinaz takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezonun sona ermesinden sonra sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz resmi sözleşmeye imzaladıktan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. 2 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Şamil Çinaz, formayı kapmak için canla başla çalışıyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onayı ile yeniden takıma katılan Şamil Çinaz, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Antrenman eksiği kapatmak için yoğun bir programa tabi tutulan Şamil, kısa zaman içinde hazır hale gelmesi bekleniyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Spor

Kaynak: İHA

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