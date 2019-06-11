Şamil Oymak kimdir? Kadıköy Acil'den paylaşımı gündem oldu!

Şam lakabı ile rap dünyasında tanınan Şamil Oymak, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ile TT oldu. Instagram hesabından Kadıköy Acil'den yaptığı canlı yayın sonrasında takipçileri tarafından paylaşımları yapılmaya başlandı. Bu olay sonrasında Şamil Oymak'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. İşte Şamil Oymak hakkında merak edilenler...

ŞAMİL OYMAK KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars'lıdır. Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınan Şamil Oymak, henüz 10 yaşında iken rap ile tanıştı. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer alan Şamil Oymak, İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile tanındı.

Şamil Oymak, 2014 yılında Delusion/ Sanrı isimli kısa filmin müziklerini hazırladı. Üniversite 1. sınıfta okuldan ayrılan Şamil Oymak, Ali Oymak'ın oğludur.

Şamil Oymak tarafından seslendirilen parçalar; Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.