Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı rüşvet iddiaları ve sonrasındaki açıklamaları gündem olmuştu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da, Twitter'dan Melih Gökçek'in sosyal medya gönderisini paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"YAVAŞ'IN İSTİFASINA GEREK YOK"

Yaptığı paylaşımda, Aygün'ün iddiasını ispatlaması halinde Yavaş'ın istifasına gerek olmadığını belirten Tayyar, "Yolsuzluk iddiası ispatlanırsa meclis üyelerinden biri, FETÖ ilişkisi ispatlanırsa kayyum yeni başkan olur. Kayyım kim olur, bilemem" yorumunda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı rüşvet iddiaları ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığı'nı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa Sinan Aygün'ün avukatı Ahmet Özgür Özgümüş tarafından verilen şikâyet dilekçesine göre; iş adamı Sinan Aygün'ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşaatına devam edilen TOGO Kule'ye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı.

Sinan Aygün

25 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

İş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu. Ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı. İddiaya göre, Danıştay'ın pek çok kararına açıkça aykırı olan kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon lira vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söylediği ileri sürüldü. Aygün tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.