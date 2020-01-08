Haberler » Güncel » Şamil Tayyar'dan Türk Akımı yorumu - Haber

Şamil Tayyar'dan Türk Akımı yorumu

Gaziantep'in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, Türkiye'nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.

08.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:58Şamil Tayyar'dan Türk Akımı yorumu
Gaziantep'in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, 'nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı ve Türk Akım projesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resimlerinin de yer aldığı paylaşımında, "Rus gazı Karadeniz'in altında inşa edilen 930 kilometrelik iki ayrı hattan Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılıyor. Erdoğan ve Putin, İstanbul'da törenle vanayı açtı. Bu Türk Akım projesi, Türkiye'nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi. Helal olsun" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın yorumu takipçilerinden de olumlu tepki aldı. - GAZİANTEP

Şamil Tayyar, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00  İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haber
18:59  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Haber
18:58  Kütahya polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Haber
18:58  İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi-2 - Haber
18:58  Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 19:05:11