Şamil Tayyar'ın açıklamalarına konu olan Fettah Tamince kimdir?

İş adamı Fettah Tamince, Şamil Tayyar'ın katıldığı programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Fettah Tamince 1972 yılında Van'da doğdu. Rixos Oteller grubuyla tanınan Fettah Tamince eşi kim? İşte detaylar…

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

Tamince, 1972 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimi Çaldıran İlkokulu'nda tamamladı. Sonrasında eğitimine Antalya ve Almanya'da devam eden Fettah Tamince, ilk ticari girişimlerine üniversite yıllarında başladı.

STAR GRUBUNU SATIN ALDI

Sahibi olduğu şirketlerin faaliyet ve yatırım alanları turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, gayrimenkul, medya ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde bulunuyor. Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya'da projeler hayata geçiren ünlü iş adamı, ilk 5 yıldızlı oteli olan Labada Oteli 2000 yılında Antalya Çamyuva'da inşa etti. Haliç Port ihalesini aldı ve ayrıca Rixos Oteller zinciri ile yurt içinde ve yurt dışında birçok oteli bulunuyor. Star Medya Grubunu, 2009 yılında Ethem Sancak'tan satın aldı. 2013 Nisan ayında bu grubun yüzde 50'sini Azeri Socar Grubu'na sattı. Geri kalan hissesini 2014 Mayıs ayında işadamı Ethem Sancak'a satarak medyadan çekildi. Temmuz 2014 de Star Medya'nın yüzde 50'sini sattığı SOCAR Grubu'ndan aynı miktarda hisseyi geri alarak medyaya dönüş yaptı.

Kürtçe, Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce ve Rusça bilen Tamince, Duygu Tamince ile evli olup İbrahim, Hatice ve Zeynep adında 3 çocuğu vardır.