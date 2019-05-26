Şamil ve Sakıb oynamıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor
, sezonun son maçında Şamil ve Sakıb'dan yararlanamayacak
Spor Toto Süper Lig 34.haftasında bugün sahasında B.B. Erzurumspor
'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz
ile Sakıb Aytaç forma giyemeyecek. Teknik direktör Hikmet Karaman
, iki futbolcuya bugün forma vermeyecek. Şamil'in yerine Sapunaru veya Emre Demir
, Sakıb Aytaç'ın yerine ise Mert Özyıldırım'ın oynayacağı bilgisine ulaşıldı.
Şamil ve Sakıb'ın yanı sıra Kana Biyik ve Bilal Başacıkoğlu da maç kadrosunda olmayacak.
Diğer yandan Galatasaray
ile deplasmanda oynanan maçta omuzundan sakatlanan Umut Bulut
ise bu maçta yedekler arasında olacak. - KAYSERİ
Şamil Çinaz
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Kaynak: İHA