Samimiyet ve Güleryüz ile Misafirlerini Doğayla Buluşturuyorlar

"SAFARİ PROGRAMIMIZ MEVCUT"

Tomato Bodrum firması işletme müdürüFethi Topuz "Burada sunulan hizmetlerimiz, bungalov evlerimiz var, samanlık var. Bu samanlığı balayı odası olarak da değerlendiriyoruz. Suit oda olarak da değerlendiriyoruz. Şömineli çok güzel odalarımız var. Aynı zamanda bisiklet aktivitelerimiz var. Bunun dışında safari programlarımız var. Yoga aktivitemiz var. Bu şekilde hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

"SERPME KÖY KAHVALTISI VAR"

"Kahvaltı olarak serpme köy kahvaltımız var. Akşam restaurantımız tamamiyle açık bulunuyor. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz doğa, köy, horozlar, tavuklar herşey ayağınızın altında. Firmamızın özelliği budur. Yani tavuktan gidip yumurtayı alıp, pişirip gözünüzün önünde size hizmet sunmak. Bir de buranın en büyük özelliği buradaki müşterilerimizin mutfağa gidip kendi isteklerini yapabilmeleridir." diye ekledi.