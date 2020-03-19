Samir Handanovic'in 2019-20 Sezonunda Serie A'da Yaptığı En İyi Kurtarışlar
Inter'in deneyimli kalecisi Handanovic bu sezonda harika kurtarışlara imza attı. 35 yaşındaki Slovenya'lı kaleci Handanovic, bu sezon Serie A'da 7 kez kalesini gole kapattı.
19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Inter'in deneyimli kalecisi Handanovic bu sezonda harika kurtarışlara imza attı. 35 yaşındaki Slovenya 'lı kaleci Handanovic, bu sezon Serie A'da 7 kez kalesini gole kapattı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : İtalya Serie A, Slovenya, Spor