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Samir Handanovic'in 2019-20 Sezonunda Serie A'da Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Inter'in deneyimli kalecisi Handanovic bu sezonda harika kurtarışlara imza attı. 35 yaşındaki Slovenya'lı kaleci Handanovic, bu sezon Serie A'da 7 kez kalesini gole kapattı.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Inter'in deneyimli kalecisi Handanovic bu sezonda harika kurtarışlara imza attı. 35 yaşındaki Slovenya 'lı kaleci Handanovic, bu sezon Serie A'da 7 kez kalesini gole kapattı. Samir Handanovic’in 2019-20 Sezonunda Serie A’da Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Slovenya, Spor

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