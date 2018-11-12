Samir Nasri'nin Yeni Adresi Belli Oldu! Sağlık Kontrolünden Geçti...

Sağlık kontrolünden geçti!

Doping yaptığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men edilen Nasri'nin cezası aralık ayı sonunda sona eriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham United , Fransız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Bugün sağlık kontrolünden geçirilen Nasri'nin 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı bildirildi. Everton ve bazı MLS takımlarının ilgisi nedeniyle sözleşmede opsiyon da bulunacak.

Haftalık kazancı dudak uçuklattı!

31 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancı ise 80 bin sterlin olacak. Yönetim kanadından bazı isimlerin buna karşı çıktığı ancak teknik direktör Pellegrini'nin Yarmolenko'nun sezonu kapatması nedeniyle ısrarcı olduğu bildirildi.