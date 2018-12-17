Şamiyonlar Ligi'nde Dev Eşleşme: Liverpool-Bayern Münih

Avrupa
Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları çekildi.
Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool
, Almanya
'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih
'le eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.
Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs
, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.
Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid
'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.
Liverpool,Avrupa,Bayern Münih