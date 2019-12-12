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Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.

12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi
Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Samoa hükümetinin hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 75 yeni kızamık vakası görüldüğü, ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, salgının ekim ayında ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen kızamık vakası sayısının 4 bin 995 olduğu belirtildi.
Hükümet, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede dün itibarıyla aşılama oranının yüzde 93'e ulaştığını kaydetti.
Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu ifade ediliyor.
Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı
200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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