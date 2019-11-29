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Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:45Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Okyanusya ülkelerinden Samoa, kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede patlak veren kızamık salgını 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer bir süredir devam eden kızamık salgınını kontrol altına almaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içerisinde 213 yeni kızamık vakasının bildirildiğini açıkladı. Toplamda vaka sayısı ise 3 bin 149'a ulaştı. Yetkililer 4'ünün hariç hayatını kaybedenlerin 4 yaş altı çocuklar olduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığının başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında 50 binden fazla kişiye aşı yapıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, kızamık salgını nedeniyle Samoa'ya sağlık çalışanları ve aşıların gönderildiğini belirterek 100 binden fazla aşı yardımı yapılacağını açıkladı.

İngiltere ve Avustralya'dan yardım

Samoa'daki kızamık salgınına İngiltere ve Avustralya'dan gelen hemşire ve doktorlar da yardım çalışmalarına başladı. Tıbbı malzemelerin ulaştırıldığı Samoa'da kızamık salgınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - APIA

Pasifik Okyanusu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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