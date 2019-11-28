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Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 39'a çıktı

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

28.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:58Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 39'a çıktı
Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 250 yeni kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Salgının geçen ay ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen vaka sayısının 2 bin 936'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bu vakalardan 39'sunun ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerden 4'ü hariç hepsinin 4 yaş ve altında olduğu aktarıldı.
Sağlık Bakanlığının 20 Kasım'da başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında 44 bin 907 kişiye aşı yapıldığı ifade edildi.

Hükümet, kızamık salgını nedeniyle 16 Kasım'da acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verilmiş, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklanmış ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verilmişti.

Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji'de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa'daki kadar büyük çapta olmadığı bildirilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

Güncel

Kaynak: AA

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