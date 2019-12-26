Haberler » Güncel » Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 81'e çıktı - Haber

Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 81'e çıktı

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 81'e çıktı.

26.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:22 Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 81'e çıktı
Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 81'e çıktı.
Samoa hükümetinin hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 yeni kızamık vakası görüldüğü, ölenlerin sayısının 81'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, salgının ekim ayında ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen kızamık vakası sayısının 5 bin 612 olduğu belirtildi.
Hastanelerde 7'si çocuk 10 ağır, toplam 43 kızamık vakasının tedavi gördüğü aktarıldı.
Hükümet, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede dün itibarıyla aşılama oranının yüzde 95'e ulaştığını bildirdi.
Diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne bağlı dijital bilgi portalı Reliefweb'de, kızamık vakalarının azaldığı, salgının yavaşladığı ifade edildi.
Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu kaydediliyor.
Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı
200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.
UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12   İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:12   Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
15:11   12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Haber
15:10   Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haber
15:10   Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:13:07