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Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: "Aşı için kobay olurum"

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

16.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:15
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero:
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria 'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya Serie A, Sampdoria, Futbol, Güncel
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