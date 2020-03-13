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Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi

Serie A takımı Sampdoria Kulübü, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

13.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:00
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi

Serie A takımı Sampdoria 'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sampdoria'da toplam 5 oyuncuya koronavirüs teşhisi konulmuş oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 1266'YA YÜKSELDİ

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Ülkede, mevcut vaka sayısının 17 bin 660'a çıktığını bildiren Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi artarak 1266'ya yükseldiğini açıkladı.

ECZANELER VE GIDA TEDARİKÇİLERİ HARİÇ TÜM MAĞAZALAR KAPATILDI

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat vermişti. Conte, daha önce de salgın nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar euroluk kaynak açıklamıştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Etiketler : İtalya Serie A, Sampdoria, Spor

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